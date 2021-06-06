GLASS PROJECT

info@glassproject-msk.ru

г. Москва, ул. Авиамоторная, 50

+7 499 841 02 14
+7 995 500 70 52

Обратный звонок

Уважаемые заказчики! Минимальная сумма заказа от 9000 руб!

Душевые ограждения из стекла в Москве и Московской области под заказ.

Мы изготавливаем по вашим размерам и монтируем изделия из закаленного стекла: душевые ограждения, лестничные ограждения, межкомнатные и офисные перегородки, двери, скинали, зеркала, балетные станки.

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

Выберите нужный тип душевой

Заказывайте нужный Вам размер в 3 шага. Выберите тип интересующей душевой, войдите в каталог – выберите конфигурацию и перейдите в онлайн-конфигуратор
Душевые двери в нишу
от 27700 руб.
Душевая дверь под заказ в Москве
Подробнее
Душевые уголки
от 49500 руб.
Душевые уголки под заказ в Москве
Подробнее
Душевые 180 градусов
от 44400 руб.
Душевые уголки под заказ в Москве
Подробнее
Раздвижные
душевые
от 44190 руб.
Раздвижные душевые в Москве
Подробнее
Пятиугольные
душевые
от 55240 руб.
Подробнее
Walk In - душевые перегородки
от 20200 руб.
Walk In — душевые перегородки в Москве
Подробнее
Шторки
на ванну
от 13500 руб.
Шторки на ванну в Москве
Подробнее
Зеркала с подсветкой
от 19900 руб. за кв.м.
Подробнее
Зеркала
от 7200 руб. за кв.м
Подробнее

Наши работы

Душевой раздвижной уголок из 3х стекол, с треком закрытого типа
Душевой раздвижной уголок из 3х стекол, с треком закрытого типа
Душевой раздвижной уголок из 3х стекол, с треком закрытого типа
Душевой раздвижной уголок из 3х стекол, с треком закрытого типа
Душевая перегородка распашного типа
Душевая перегородка распашного типа
Душевая раздвижка 180 град. стекло бесцветное прозрачное 8мм,фурнитура черный мат
Душевая раздвижка 180 град. стекло бесцветное прозрачное 8мм,фурнитура черный мат
Раздвижная перегородка на ванную, стекло сатинат 8мм
Раздвижная перегородка на ванную, стекло сатинат 8мм
Раздвижная перегородка на ванную, стекло сатинат 8мм
Раздвижная перегородка на ванную, стекло сатинат 8мм
Раздвижные душевые в Москве
Душевая раздвижка 90 град. из 4х стекол
Душевая раздвижка 90 град., стекло сатинат 8мм
Душевая раздвижка 90 град., стекло сатинат 8мм
Складная душевая перегородка (гармошка)
Складная душевая перегородка (гармошка)
Складная душевая перегородка (гармошка)
Складная душевая перегородка (гармошка)
Душевая перегородка 180 град., стекло Crystal Vision 8мм,фурнитура хром
Душевая перегородка 180 град., стекло Crystal Vision 8мм,фурнитура хром
Зеркало
Зеркало
Зеркало
Зеркало
Зеркало на дверь
Зеркало на дверь
Зеркало на дверь
Зеркало на дверь
Зеркало
Зеркало
Зеркало с подсветкой
Зеркало с подсветкой
Душевая перегородка, стекло сатинат 8мм,фурнитура хром
Душевая перегородка, стекло сатинат 8мм,фурнитура хром
Перегородка Walk in, стекло сатинат 8мм, фурнитура хром
Перегородка Walk in, стекло сатинат 8мм, фурнитура хром
Душевая перегородка из 2х стекол, распашного типа
Душевая перегородка из 2х стекол, распашного типа
Стеклянная дверь, стекло сатинат 8мм, фурнитура хром
Стеклянная дверь, стекло сатинат 8мм, фурнитура хром
Стеклянная дверь, стекло сатинат 8мм, фурнитура хром
Стеклянная дверь, стекло сатинат 8мм, фурнитура хром
Душевая дверь
Душевая дверь
Раздвижные душевые в Москве
Душевая раздвижка из 3х стекол
Душевая перегородка, стекло 8мм ,фурнитура черный мат
Душевая перегородка, стекло 8мм ,фурнитура черный мат
Стеклянная дверь в санузел и саунну
Стеклянная дверь в санузел
Стеклянная дверь в санузел
WhatsApp Image 2023-10-21 at 11.32.21 (1)
Зеркала и балетные станки
Зеркала и балетные станки
Стеклянное ограждение
Стеклянное ограждение
Стеклянное ограждение
Стеклянное ограждение
Стеклянное ограждение
Стеклянное ограждение
Стеклянное ограждение
Стеклянное ограждение
Трапеция (пятиугольная душевая)
Трапеция (пятиугольная душевая)
Трапеция (пятиугольная душевая)
Трапеция (пятиугольная душевая)
WhatsApp Image 2023-10-21 at 11.37.36 (3)
Распашная душевая из 2х стекол, с угловой штангой стабилизации
Распашная душевая из 2х стекол, с угловой штангой стабилизации
Шторки на ванну в Москве
Шторка на ванну
Складная душевая перегородка (гармошка)
Складная душевая перегородка (гармошка)
Складная душевая перегородка (гармошка)
Складная душевая перегородка (гармошка)
Раздвижные душевые в Москве
Пример нашей работы. Душевая раздвижка с треком открытого типа из 2х стекол
Душевая раздвижка с треком открытого типа
Душевая раздвижка с треком открытого типа
Распашной душевой уголок из 3х стекол
Распашной душевой уголок из 3х стекол
Душевая перегородка с угловой штангой
Душевая перегородка с угловой штангой
Душевая перегородка с угловой штангой
Душевая перегородка с угловой штангой
Угловая стабилизационная штанга
Угловая стабилизационная штанга
Трапеция
Трапеция
Стеклянная полка
Стеклянная полка
Раздвижные душевые в Москве
Душевая раздвижка из 2х стекол. Трек закрытого типа
Душевая раздвижка из 2х стекол. Трек закрытого типа
Душевая раздвижка из 2х стекол. Трек закрытого типа
Лестничное ограждение из стекла
Лестничное ограждение из стекла
Лестничное ограждение из стекла
Лестничное ограждение из стекла
WhatsApp Image 2023-10-21 at 11.37.39 (3)
Лестничное ограждение из стекла
Лестничное ограждение из стекла
Пример нашей работы. Душевая 180°из 2х стекол
Пример нашей работы. Душевая 180°из 2х стекол
Душевая перегородка
Душевая перегородка
Душевая перегородка
Душевая перегородка
Шторки на ванну в Москве
Шторка на ванну
Распашная душевая из 3х стекол
Распашная душевая из 3х стекол
Душевая шторка
Душевая шторка
Пример нашей работы. Душевая 180°из 2х стекол
Пример нашей работы. Душевая 180°из 2х стекол
Душевая из 2х стекол
Душевая из 2х стекол
Распашная душевая из 3х стекол
Распашная душевая из 3х стекол
Распашная душевая из 3х стекол
Распашная душевая из 3х стекол
Распашная душевая из 2х стекол
Распашная душевая из 2х стекол
Душевая перегородка из 2х стекол, распашного типа
Душевая перегородка из 2х стекол, распашного типа
Душевая перегородка из 3х стекол, распашного типа
Душевая перегородка из 3х стекол, распашного типа
Душевая перегородка из 2х стекол, распашного типа
Душевая перегородка из 2х стекол, распашного типа
Душевая раздвижка из 4х стекол
Душевая раздвижка из 4х стекол
Душевая раздвижка из 4х стекол
Душевая раздвижка из 4х стекол
Пример нашей работы. Душевая трапеция
Пример нашей работы. Душевая трапеция
Трапеция, стеклянные полки
Трапеция, стеклянные полки
Стеклянная дверь на осевых петлях
Стеклянная дверь на осевых петлях
Складная душевая перегородка (гармошка)
Складная душевая перегородка (гармошка)
Душевая раздвижка на ванну
Душевая раздвижка на ванну
Складная шторка на ванну
Складная шторка на ванну
Скинали
Скинали
Пример нашей работы. Душевая 90°из 3х стекол
Пример нашей работы. Душевая 90°из 3х стекол
Распашной душевой уголок из 3х стекол
Распашной душевой уголок из 3х стекол
Душевая раздвижка из 2х стекол
Душевая раздвижка из 2х стекол
Пример нашей работы. Душевая 90°из 3х стекол
Пример нашей работы. Душевая 90°из 3х стекол
Душевая перегородка
Душевая перегородка
Душевая раздвижка из 3х стекол на ванну
Душевая раздвижка из 3х стекол на ванну
Распашная душевая из 3х стекол
Распашная душевая из 3х стекол
Душевая перегородка
Душевая перегородка
Душевая перегородка
Раздвижная перегородка (радиусная), стекло сатинат 8мм
Раздвижная перегородка (радиусная), стекло сатинат 8мм
Раздвижная перегородка (радиусная), стекло сатинат 8мм
Раздвижная перегородка (радиусная), стекло сатинат 8мм
Назад
Далее

Опыт работы нашей компании на рынке свыше 10 лет.

За это время мы помогли тысячам клиентов обзавестись ванной комнатой или кухней своей мечты, реализовали множество идей и самых смелых задумок. Мы стремимся предоставить заказчикам наилучшее предложение, исходя из бюджета, и на все 100% удовлетворить запрос. Возможна как работа с розничными клиентами, так и долгосрочное сотрудничество с дизайнерами, архитекторами и строительными компаниями.

МОНТАЖ СТЕКЛЯННЫХ ДУШЕВЫХ КАБИН

Монтаж перегородок осуществляется с использованием качественной, долговечной фурнитуры, изготовленной из нержавеющей стали. Компоненты обеспечивают удобство в пользовании конструкцией.

Прежде всего важно сделать точные замеры помещения, которые производятся после полной подготовки стен и пола. При необходимости к вам приедет наш замерщик. После того, как ширина и высота стекол точно определены, мы приступаем к изготовлению и обработке полотна, а затем осуществляем сам монтаж.

Преимущества душевых кабин на заказ
Длительный срок эксплуатации
Легкость ухода

Быстрое и легкое мытьe поверхности стекла

Вариативность дизайна

Прозрачное, матовое, цветное, тонированное или с узорами.

Экологичность

Даже в процессе горения стекло не выделяет токсических веществ.

При разграничении пространства в квартирах-студиях или офисах открытого типа применяют стеклянные перегородки для зонирования пространства. Ведь они обеспечивают корректное разделение помещения на функциональные зоны, не нарушая его целостность, сохраняя “фишку” таких объектов.

Изготовление стеклянных перегородок на заказ

Чаще всего, к этому варианту прибегают при дизайнерском ремонте:

  1. Офисов;
  2. Бизнес-центров;
  3. Административных зданий;
  4. Торгово-развлекательных комплексов;
  5. Крупных квартир-студий.

«Типовые» модели цельностеклянных перегородок для дома хоть и существуют, но актуальны не всегда. В большинстве случаев, их изготавливают под заказ, после выполнения замеров, с учетом назначения объекта, ежедневной проходимости и других важных факторов. Все для того, чтобы снизить риск повреждения стеклянной конструкции при интенсивной эксплуатации.

Чаще всего, их изготавливают из высокопрочного закаленного стекла. Нынешние технологии производства позволяют придавать ему практически любой цвет. Кроме «классических» прозрачных стеклянных полотен, вы можете заказать:

  1. Матовые;
  2. Осветленные (OptiWhite);
  3. Серые (Графит);
  4. Художественные варианты (имитация витража).

Помимо самого стекла важна фурнитура, отвечающая за функциональность (в случае, если речь идет о дверях). Изготавливают её из разных материалов, в различных цветах и оттенках, что позволяет «вписать» перегородку в любой стиль.

Монтаж стеклянных перегородок – доступные цены в Москве

За 10 лет активной деятельности на столичном рынке, команде GlassProject удалось заслужить лояльность сотен клиентов, предлагая:

  • Бесплатный выезд мастера-замерщика при оформлении заказа, помощь с определением оптимальных материалов, подбор фурнитуры;
  • Изготовление межкомнатных перегородок и стеклянных дверей, душевых и лестничных ограждений, стеновых панелей для кухонных фартуков, а также прочих стеклянных элементов;
  • Многоуровневый контроль качества, письменную гарантию на изделия, произведенные командой компании GlassProject;
  • Быструю доставку, монтаж на объектах по Москве, Подмосковью, ремонт и обслуживание установленных конструкций, гарантию на выполненные работы и услуги;
  • Максимально адекватные, доступные цены, скидки и бонусы постоянным клиентам, возможность оплаты заказа любым удобным способом.

Для расчета стоимости конструкции с доставкой и установкой воспользуйтесь калькулятором. Нужна дополнительная информация по изготовлению нестандартных изделий? Наши менеджеры помогут купить перегородку и ответят на все вопросы по телефону, через сайт, письмом на email или в офисе GlassProject в Москве.

 
Оставить заявку

    ×