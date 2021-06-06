При разграничении пространства в квартирах-студиях или офисах открытого типа применяют стеклянные перегородки для зонирования пространства. Ведь они обеспечивают корректное разделение помещения на функциональные зоны, не нарушая его целостность, сохраняя “фишку” таких объектов.

Изготовление стеклянных перегородок на заказ

Чаще всего, к этому варианту прибегают при дизайнерском ремонте:

Офисов; Бизнес-центров; Административных зданий; Торгово-развлекательных комплексов; Крупных квартир-студий.

«Типовые» модели цельностеклянных перегородок для дома хоть и существуют, но актуальны не всегда. В большинстве случаев, их изготавливают под заказ, после выполнения замеров, с учетом назначения объекта, ежедневной проходимости и других важных факторов. Все для того, чтобы снизить риск повреждения стеклянной конструкции при интенсивной эксплуатации.

Чаще всего, их изготавливают из высокопрочного закаленного стекла. Нынешние технологии производства позволяют придавать ему практически любой цвет. Кроме «классических» прозрачных стеклянных полотен, вы можете заказать:

Матовые; Осветленные (OptiWhite); Серые (Графит); Художественные варианты (имитация витража).

Помимо самого стекла важна фурнитура, отвечающая за функциональность (в случае, если речь идет о дверях). Изготавливают её из разных материалов, в различных цветах и оттенках, что позволяет «вписать» перегородку в любой стиль.

Монтаж стеклянных перегородок – доступные цены в Москве

За 10 лет активной деятельности на столичном рынке, команде GlassProject удалось заслужить лояльность сотен клиентов, предлагая:

Бесплатный выезд мастера-замерщика при оформлении заказа, помощь с определением оптимальных материалов, подбор фурнитуры;

Изготовление межкомнатных перегородок и стеклянных дверей, душевых и лестничных ограждений, стеновых панелей для кухонных фартуков, а также прочих стеклянных элементов;

Многоуровневый контроль качества, письменную гарантию на изделия, произведенные командой компании GlassProject;

Быструю доставку, монтаж на объектах по Москве, Подмосковью, ремонт и обслуживание установленных конструкций, гарантию на выполненные работы и услуги;

Максимально адекватные, доступные цены, скидки и бонусы постоянным клиентам, возможность оплаты заказа любым удобным способом.

Для расчета стоимости конструкции с доставкой и установкой воспользуйтесь калькулятором. Нужна дополнительная информация по изготовлению нестандартных изделий? Наши менеджеры помогут купить перегородку и ответят на все вопросы по телефону, через сайт, письмом на email или в офисе GlassProject в Москве.